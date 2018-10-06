У Середземному морі за добу врятували понад тисячу біженців
Неурядові організації SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона повідомили про порятунок 629 біженців, передає DW.
"Один з гумових човнів, на яких пересувалися біженці, розірвався, в результаті чого 40 біженців потрапили у воду. Після порятунку 229 осіб, рятувальники забрали на борт судна Aquarius ще 400 біженців, яких до цього врятувала італійська берегова охорона. Серед врятованих були 123 неповнолітніх без супроводу, 11 дітей і сім вагітних жінок", - йдеться у повідомленні.
Їх доставили в Італію на кораблях німецьких благодійних організацій Sea-Eye і Sea-Watch.
Водночас японська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців, які пересувалися на човнах від північного узбережжя Африки в Європу. Серед врятованих - 28 жінок, 27 неповнолітніх і троє маленьких дітей.
Марокканська сторона не уточнила походження врятованих.
За даними агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex, з Лівії до Італії, незважаючи на значне скорочення потоків біженців, у 2017 році прибули близько 120 тисяч мігрантів.
Нагадаємо, що біля берегів району Демре в турецькій провінції Анталія затонув катер з біженцями, унаслідок чого загинуло дев'ятеро осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"