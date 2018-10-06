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У Середземному морі за добу врятували понад тисячу біженців

Один з гумових човнів емігрантів розірвався і частина людей опинилася у воді
Під час проведення декількох рятувальних операцій у Середземному морі за добу врятували 1101 біженця, серед них майже 150 дітей і 11 вагітних жінок.
У Середземному морі за добу врятували понад тисячу біженців Біженці. Фото: samsonblinded.org

Неурядові організації SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона повідомили про порятунок 629 біженців, передає DW.

"Один з гумових човнів, на яких пересувалися біженці, розірвався, в результаті чого 40 біженців потрапили у воду. Після порятунку 229 осіб, рятувальники забрали на борт судна Aquarius ще 400 біженців, яких до цього врятувала італійська берегова охорона. Серед врятованих були 123 неповнолітніх без супроводу, 11 дітей і сім вагітних жінок", - йдеться у повідомленні.

Їх доставили в Італію на кораблях німецьких благодійних організацій Sea-Eye і Sea-Watch.

Водночас японська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців, які пересувалися на човнах від північного узбережжя Африки в Європу. Серед врятованих - 28 жінок, 27 неповнолітніх і троє маленьких дітей.

Марокканська сторона не уточнила походження врятованих.

За даними агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex, з Лівії до Італії, незважаючи на значне скорочення потоків біженців, у 2017 році прибули близько 120 тисяч мігрантів.

Нагадаємо, що біля берегів району Демре в турецькій провінції Анталія затонув катер з біженцями, унаслідок чого загинуло дев'ятеро осіб.

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10 06 2018 17:52
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