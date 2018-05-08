У серпні на українських водоймах загинули понад 20 людей
Зростання кількості загиблих на воді пов'язують зі спекотною погодою, через яку відпочинок біля водойм вибирає більше людей. Крім того, у багатьох випадках причиною загибелі відпочивальників ставало недотримання правил безпеки, повідомляє прес-служба ДержНС.
Загалом з початку року в українських водоймах загинули 774 людини, у тому числі 79 дітей. Врятовано за той же період 577 осіб, з яких 105 - діти.
У зв'язку зі збільшенням кількості випадків загибелі на воді представники ДержНС нагадують про правила поведінки під час відпочинку біля водойм: купатися тільки на спеціально обладнаних пляжах, не пірнати в незнайомих місцях, не запливати далеко і не плавати наодинці, не входити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не плавати більше 20 хвилин і не підпливати до човнів, катерів і суден. Крім того, рятувальники нагадують про те, що дітей не можна залишати без нагляду біля води і дозволяти їм самостійно відвідувати водойми.
Нагадаємо, за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.
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