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У серпні українці отримають чотири дні поспіль без роботи

Робочий день 25 серпня перенесеться на суботу 19 серпня
Кабінет міністрів України розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.
У серпні українці отримають чотири дні поспіль без роботи Домашнє печиво - чудовий подарунок для колег. Фото: wikiHow

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду №850-р. Там сказано, що, оскільки День незалежності 2017 року святкується у четвер, 24 серпня, то п'ятницю, 25 серпня, слід також зробити вихідним, аби з'єднати свято з уікендом і українці змогли відпочити 4 дні поспіль, інформує "Українська правда".

А робочий день з п'ятниці Кабмін переніс на попередню суботу, 19 серпня. Згідно з розпорядженням, це зроблено з метою створення сприятливих умов для святкування, а також для забезпечення раціонального використання робочого часу.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.

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31 07 2017 18:16
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