У сесійній залі Верховної Ради відбулася сутичка між Березою і Долженковим
При цьому вона назвала Мураєва депутатом від "Опоблоку", проте депутат Долженков обурився і заперечив це, після чого Геращенко вибачилась.
Реакція Долженкова викликала обурення в інших депутатів, зокрема у Юрія Берези. Між ними сталася сутичка, але в бійку вона не переросла, тому що їх розвели інші народні депутати.
Фото: prm.ua/ru/
Водночас, голова Меджлісу кримського татарського народу, народний депутат від фракції БПП Рефат Чубаров нагадав, що Мураєв був одним із перших "так званих українських політиків", які виправдовували анексію Росії проти Криму, але відповідальності він не поніс і на виборах знову пройшов до українського парламенту.
"Наші вимоги щодо вибачення мають бути не лише до Мураєва. Так, він має прилюдно вибачитися, але мають бути вимоги до ГПУ, до прокуратури Автономної Республіки Крим, щоб за наслідками тих тверджень, які не лише суперечать об'єктивності, а глибоко ображають громадян України, особливо родин політв'язнів у Криму, Мураєв має бути засуджений", - наголосив Чубаров.
Додамо, народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що український політв'язень Олег Сенцов "готував підпали та вибухи" і "для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".
Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.
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