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У Сеулі монах здійснив самопідпал в знак антипрезидентського протесту

Монах підпалив себе під час акції проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе
У Сеулі буддійський монах підпалив себе на знак протесту проти угоди між Південною Кореєю і Японією щодо корейських жінок, примусово відправлених у публічний дім для розваги японських військових у часи Другої світової війни.
У Сеулі монах здійснив самопідпал в знак антипрезидентського протесту Фото: apnews.com

"64-річний чоловік отримав опіки третього ступеня, він знаходиться у лікарні у несвідомому стані", - йдеться в повідомленні ВВС.

Монах підпалив себе під час акції проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Чоловік залишив записку з вимогою заарештувати її за "держзраду" у зв'язку з підписанням нею у 2015 році домовленостей з Японією про компенсації "жінкам для втіхи" - мешканкам Кореї, які потрапили в сексуальне рабство до японських військових.

Домовленості передбачають компенсації та офіційні вибачення, але критики заявляють, що в угоді не зазначено, що Японія повинна понести відповідальність за скоєні військові злочини.

Як відомо, у Кореї вже кілька тижнів проходять акції протесту проти президента Пак Кин Хе. Парламент країни 9 грудня проголосував за імпічмент президенту через корупційний скандал, пов'язаний з її подругою Чхве Сун Сіль, якій, як і двом колишнім високопоставленим співробітникам адміністрації президента, були висунуті обвинувачення у зловживанні службовими повноваженнями і корупції. 

Прокуратура Південної Кореї в неділю, 20 листопада, заявила, що в діях президента країни Пак Кин Хє є ознаки корупції.

Нагадаємо, що скандал навколо президента Південної Кореї та її подруги виник наприкінці жовтня 2016 року, коли журналісти знайшли старий планшет Чхве Сун Силь. У ньому були чернетки промов Пак Кин Хє, які її подруга, судячи з усього, редагувала. Як виявилося, Чхве Сун Силь була не просто подругою президента, вона, не будучи на держслужбі, радила президентові, які рішення приймати, і навіть як одягатися на зустрічі.

12 листопада в столиці Південної Кореї Сеулі кілька сотень тисяч людей взяли участь у мітингу за відставку президента країни Пак Кін Хе.

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08 01 2017 23:22
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