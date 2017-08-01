У Сеулі монах здійснив самопідпал в знак антипрезидентського протесту
"64-річний чоловік отримав опіки третього ступеня, він знаходиться у лікарні у несвідомому стані", - йдеться в повідомленні ВВС.
Монах підпалив себе під час акції проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Чоловік залишив записку з вимогою заарештувати її за "держзраду" у зв'язку з підписанням нею у 2015 році домовленостей з Японією про компенсації "жінкам для втіхи" - мешканкам Кореї, які потрапили в сексуальне рабство до японських військових.
Домовленості передбачають компенсації та офіційні вибачення, але критики заявляють, що в угоді не зазначено, що Японія повинна понести відповідальність за скоєні військові злочини.
Як відомо, у Кореї вже кілька тижнів проходять акції протесту проти президента Пак Кин Хе. Парламент країни 9 грудня проголосував за імпічмент президенту через корупційний скандал, пов'язаний з її подругою Чхве Сун Сіль, якій, як і двом колишнім високопоставленим співробітникам адміністрації президента, були висунуті обвинувачення у зловживанні службовими повноваженнями і корупції.
Прокуратура Південної Кореї в неділю, 20 листопада, заявила, що в діях президента країни Пак Кин Хє є ознаки корупції.
Нагадаємо, що скандал навколо президента Південної Кореї та її подруги виник наприкінці жовтня 2016 року, коли журналісти знайшли старий планшет Чхве Сун Силь. У ньому були чернетки промов Пак Кин Хє, які її подруга, судячи з усього, редагувала. Як виявилося, Чхве Сун Силь була не просто подругою президента, вона, не будучи на держслужбі, радила президентові, які рішення приймати, і навіть як одягатися на зустрічі.
12 листопада в столиці Південної Кореї Сеулі кілька сотень тисяч людей взяли участь у мітингу за відставку президента країни Пак Кін Хе.
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