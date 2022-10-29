CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок тисняви, що виникла під час святкування Гелловіна у Сеулі, загинули вже 120 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сеулі святкування Геловіну закінчилося тиснявою. Загинули 120 людей
Фото: IANS
Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.
"Щонайменше 120 людей загинули і ще 100 зазнали травм, стиснуті у великому натовпі, який просувався вузькою вулицею під час святкування Гелловіна у столиці Південної Кореї Сеулі", - йдеться у повідомленні.
За словами начальника відділу пожежної охорони району Йонсан, невизначена кількість постраждалих перебуває у критичному стані.
Понад 800 працівників екстреної допомоги та поліцейських з усієї країни, включаючи весь доступний персонал у Сеулі, направлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.
Міська влада розіслала екстрені текстові повідомлення, закликаючи людей у цьому районі якнайскоріше повернутися додому.
За підрахунками місцевих ЗМІ, кількість людей у натовпі могла сягнути 100 тисяч осіб.
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29 10 2022 21:49 МЕДІА
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