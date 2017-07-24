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У шести областях України запустили проект "Поліклініка без черг"

Системою користуються близько 16 тис пацієнтів
У Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській та Сумській областях України почала працювати медична інформаційна система "Поліклініка без черг".
У шести областях України запустили проект "Поліклініка без черг" Фото: vinnitsa.info

Один із авторів проекту Артур Верба зазначив, що головною при впровадженні інформаційної системи є "мотивація з боку керівництва", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо керівник лікарні зацікавлений у впровадженні та здатний вплинути на своїх співробітників, то система буде працювати", - сказав він.

Вперше МІС "Поліклініка без черг" почала роботу у вересні 2016 року.

Нагадаємо, що до 2020 року витрати держбюджету на медичні послуги зростуть з 55 млрд грн до 81,2 млрд грн

До слова, Україна опинилась на 64 місці за рівнем життя у рейтингу зі 128 країн. Найвищі бали, як і минулого року, Україна отримала за позиціями "харчування і базове медичне обслуговування" (98,47 зі 100) і "доступ до базової освіти" (97,52). Найнижчі показники - за позиціями "толерантність" (40,52) і "якість навколишнього середовища" (50,37).

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24 07 2017 19:41
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