У Східній Гуті за три тижні загинули понад тисяча мирних жителів

Внаслідок атак урядових сил у Східній Гуті загинули більше тисячі мирних жителів.

Спостерігачі повідомляють, що за останні три тижні було вбито 1099 осіб, серед яких 227 дітей. Крім того, понад 4,3 тисячі осіб здобули поранення, - повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує NHK World.

У трансляції державного телеканалу засудили опозицію за використання людей як живого щита.

Раніше повідомлялося, що війська Асада захопили більше половини Східної Гути, кількість загиблих перевищила 900.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.