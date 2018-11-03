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У Східній Гуті за три тижні загинули понад тисяча мирних жителів

Понад 4,3 тисячі осіб здобули поранення
Внаслідок атак урядових сил у Східній Гуті загинули більше тисячі мирних жителів.
У Східній Гуті за три тижні загинули понад тисяча мирних жителів Фото: abacapress.com

Спостерігачі повідомляють, що за останні три тижні було вбито 1099 осіб, серед яких 227 дітей. Крім того, понад 4,3 тисячі осіб здобули поранення, - повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує NHK World.

У трансляції державного телеканалу засудили опозицію за використання людей як живого щита.

Раніше повідомлялося, що війська Асада захопили більше половини Східної Гути, кількість загиблих перевищила 900.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року.
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11 03 2018 12:57
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