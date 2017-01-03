У шкільній їдальні Бахмута масово отруїлися діти
"Станом на 9.20 1 березня відомо про нездужанні 60 дітей, з яких 40 звернулися в шкільний медпункт, ще 20 - в медичний заклад. Зараз госпіталізовані в інфекційне відділення Бахмутськой лікарні 16 учнів 1-10 класів", - повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Донецької області.
Перші постраждалі почали звертатися до лікарні у вівторок ввечері з однаковим діагнозом - токсикоінфекція.
Про подію правоохоронцям повідомили лікарі, які реєстрували звернення батьків школярів. Останні кажуть, що нездужання почалося після обіду в шкільній їдальні.
У медзакладі працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.
Нагадаємо, що в київській музичній школі-інтернаті імені Миколи Лисенка відбулося масове отруєння дітей.
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