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У шкільній їдальні Бахмута масово отруїлися діти

У медзакладі працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції
У лікарню Бахмута Донецької області доставлено 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням, всього за медичною допомогою звернулося 60 дітей.
У шкільній їдальні Бахмута масово отруїлися діти Фото: vseverske.info

"Станом на 9.20 1 березня відомо про нездужанні 60 дітей, з яких 40 звернулися в шкільний медпункт, ще 20 - в медичний заклад. Зараз госпіталізовані в інфекційне відділення Бахмутськой лікарні 16 учнів 1-10 класів", - повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Донецької області.

Перші постраждалі почали звертатися до лікарні у вівторок ввечері з однаковим діагнозом - токсикоінфекція.

Про подію правоохоронцям повідомили лікарі, які реєстрували звернення батьків школярів. Останні кажуть, що нездужання почалося після обіду в шкільній їдальні.

У медзакладі працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Нагадаємо, що в київській музичній школі-інтернаті імені Миколи Лисенка відбулося масове отруєння дітей.

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01 03 2017 10:56
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