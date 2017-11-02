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У школах нацменшин діти вивчатимуть більше української мови, - Гриневич

Шкіл із болгарською мовою викладання нововведення не торкнеться
Міністерство освіти і науки вважає необхідним збільшити кількість годин на вивчення української мови у школах із мовою викладання національних меншин. Від цього залежить забезпечення права дітей на отримання вищої освіти в Україні.
У школах нацменшин діти вивчатимуть більше української мови, - Гриневич Фото: mon.gov.ua

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з Посолом Республіки Болгарія в Україні 9 лютого.

"Зараз в Україні найбільш демократичне ставлення до організації навчання мовами нацменшин у Європі. В результаті ми отримали ситуацію, коли учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вищих навчальних закладів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу", – зазначила Міністр.

Шкіл із болгарською мовою викладання, за словами Гриневич, нововведення не торкнеться. В них навчання здійснюється за спеціальними навчальними планами, які були затверджені Міністерством на прохання болгарської меншини. Зокрема, там вже збільшено обсяг та змінено підходи до викладання української мови.

Зауважимо, в листопаді 2016 під час дискусії щодо мови навчання у вищій школі, Гриневич наполягла, що вища освіта має бути лише українською.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України зобов'язало своїх співробітників використовувати лише українську мову під час виконання службових обов'язків.

Раніше Павло Жебрівський заявив, що частка україномовних шкіл Донецької області досягла 60%.

Минулого року в Києві одну із місцевих шкіл звинуватили в утисках україномовних дітей.

 

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11 02 2017 20:23
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