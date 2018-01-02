У школах заборонили батьківські комітети
Наказ, датований 21 грудня 2017 року, скасовує розпорядження від 2 червня 2004 р. "Про затвердження зразкового положення про батьківські комітети (ради)".
Цим документом передбачалося, що батьківський комітет підпорядковується і підзвітний загальношкільним батьківським зборам і обирається на рік.
"Саме рішеннями "батьківських комітетів" адміністрації закладів виправдовують збір неврахованих готівкових коштів, наймання охорони і навіть відрахування дітей із закладів", - написав Фурманюк у фейсбуці.
Батьківські комітети скасовано відповідно до нового закону "Про освіту".
Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
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