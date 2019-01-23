У школі Дніпра один з учнів розпорошив перцевий балончик під час уроків

У вівторок в одній із загальноосвітніх шкіл Дніпра учень розпорошив перцевий балончик під час уроків, через що дітей відправили на незапланований вихідний.

"У напівпідвальному приміщенні розташовані шафки учнів і кілька кабінетів. Один з них - клас музики і образотворчого мистецтва, біля якого і стався інцидент. Під час уроку школяр з невідомих причин розпорошив перцевий балончик. Їдкий запах моментально поширився по приміщенню, що спровокувало вчителів вийти в коридор і знайти його джерело. Як розповідали школярі, у багатьох відразу ж з'явилися напади кашлю. Дирекція школи та вчителі почали кутати дітей, вдягати пов'язки і відразу ж виводити з приміщення. Паралельно на місце викликали «швидку», патрульних і службу порятунку", - повідомляє "Інформатор".

Повідомляють про шістьох постраждалих. За словами медиків, чотирьох дітей із подразненням слизової горла і рогівки очей госпіталізували у 8-му лікарню, ще двох з тим самим діагнозом - в 1-шу дитячу.

Рятувальники перевірили приміщення на наявність у повітрі шкідливих часток. Від завтра школа працюватиме у звичному режимі.

Директор школи розповіла, що викликала батьків хулігана, після бесіди з ними йому доведеться пояснити свої дії поліцейським.