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У школі Дніпра один з учнів розпорошив перцевий балончик під час уроків

Шістьох дітей госпіталізовано, в школі оголосили додатковий вихідний
У вівторок в одній із загальноосвітніх шкіл Дніпра учень розпорошив перцевий балончик під час уроків, через що дітей відправили на незапланований вихідний.
У школі Дніпра один з учнів розпорошив перцевий балончик під час уроків Фото: dp.informator.ua

"У напівпідвальному приміщенні розташовані шафки учнів і кілька кабінетів. Один з них - клас музики і образотворчого мистецтва, біля якого і стався інцидент. Під час уроку школяр з невідомих причин розпорошив перцевий балончик. Їдкий запах моментально поширився по приміщенню, що спровокувало вчителів вийти в коридор і знайти його джерело. Як розповідали школярі, у багатьох відразу ж з'явилися напади кашлю. Дирекція школи та вчителі почали кутати дітей, вдягати пов'язки і відразу ж виводити з приміщення. Паралельно на місце викликали «швидку», патрульних і службу порятунку", - повідомляє "Інформатор".

Повідомляють про шістьох постраждалих. За словами медиків, чотирьох дітей із подразненням слизової горла і рогівки очей госпіталізували у 8-му лікарню, ще двох з тим самим діагнозом - в 1-шу дитячу.

Рятувальники перевірили приміщення на наявність у повітрі шкідливих часток. Від завтра школа працюватиме у звичному режимі.

Директор школи розповіла, що викликала батьків хулігана, після бесіди з ними йому доведеться пояснити свої дії поліцейським.

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23 01 2019 15:58
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