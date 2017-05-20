У школі на Черкащині викрили вчителя-сепаратиста, - ВІДЕО
Як з’ясували активісти, учитель праці однієї з місцевих шкіл розміщував на своїй сторінці в "Однокласниках" дописи і світлини сепаратистського змісту зі спільнот "Русская душа (Новороссия)", "Антимайдан", "Славянская правда" тощо. Про це пише місцеве видання vikka.ua.
Тож активісти провели з ним розмову, відео якої оприлюднив волонтер, член виконкому Смілянської міськради, Віктор Овчаренко.
"Нас розділили. Ми слов’яни", – пояснив позицію вчитель.
Активісти обіцяють повідомити СБУ про проросійські та антидержавницькі настрої учителя, адже переконані сепаратизм він можне пропагувати на шкільних заняттях.
Як повідомляв iPress.ua, викладач української мови та літератури спецінтернату для важких підлітків у Харківській області намагалася продати 13-річну ученицю "на органи" за 10 тисяч доларів США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків