У школі на Черкащині викрили вчителя-сепаратиста, - ВІДЕО Учитель праці розміщував на своїй сторінці в "Однокласниках" дописи і світлини сепаратистського змісту зі спільнот "Русская душа (Новороссия)", "Антимайдан"

У місті Сміла, що на Черкащині, активісти та волонтери викрили вчителя, який пропагував сепаратистські ідеї в соцмережах та провели з ним "виховну бесіду".

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Як з’ясували активісти, учитель праці однієї з місцевих шкіл розміщував на своїй сторінці в "Однокласниках" дописи і світлини сепаратистського змісту зі спільнот "Русская душа (Новороссия)", "Антимайдан", "Славянская правда" тощо. Про це пише місцеве видання vikka.ua. Тож активісти провели з ним розмову, відео якої оприлюднив волонтер, член виконкому Смілянської міськради, Віктор Овчаренко. "Нас розділили. Ми слов’яни", – пояснив позицію вчитель. Активісти обіцяють повідомити СБУ про проросійські та антидержавницькі настрої учителя, адже переконані сепаратизм він можне пропагувати на шкільних заняттях. Як повідомляв iPress.ua, викладач української мови та літератури спецінтернату для важких підлітків у Харківській області намагалася продати 13-річну ученицю "на органи" за 10 тисяч доларів США.

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