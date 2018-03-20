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У школі США сталася стрілянина

За попередньою інформацією, є багато постраждалих
В американському штаті Меріленд сталася стрілянина в школі.
У школі США сталася стрілянина Фото: 24tv.ua

"За непідтвердженими даними, принаймні одна людина загинула і кілька поранено в середній школі Great Mills в Меріленді", - пише The Sun.

Учениця школи Моллі Девіс написала у Twitter: "Моя школа перебуває в дуже серйозній небезпеці, і вже є хтось, можливо, мертвий. Будь ласка, моліться за нас".

Great Mills знаходиться приблизно в 60 милях на південний схід від Вашингтона.

Офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив у Twitter інцидент в школі Great Mills і попросив батьків не приводити дітей на заняття. Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.

На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.

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20 03 2018 15:34
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