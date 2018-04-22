У школі в Запорізькій області учні отруїлися кондвиробами

В одній зі шкіл в Запорізькій області учні отруїлися кондитерськими виробами.

Токмацька місцева прокуратура встановила, що 18 та 19 квітня до дитячого відділення Вільнянської центральної районної комунальної лікарні госпіталізовано 5 дітей, учнів одного з навчальних закладів Вільнянського району. Попередній діагноз госпіталізованих – гостра кишкова інфекція, повідомляє прес-служба прокуратури області.

За попередніми даними встановлено, що отруєння настало внаслідок вживання дітьми в школі кондитерських виробів.

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.137 ("Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей") та ч.1 ст.325 ("Порушення правил боротьби з епідеміями") КК України.

Нагадаємо, що 12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням після участі у заході, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку.