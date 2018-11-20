У шлунку мертвого кита знайшли майже шість кілограмів пластику
Співробітники національного парку прибули до місця, куди викинуло тушу кита довжиною 9,5 метрів, після повідомлень екоактвістів про те, що місцеві жителі почали її розбирати. Разом зі співробітниками індонезійського відділу Фонду дикої природи (WWF) вони витягли з шлунку кита 5,9 кілограма пластику, включаючи 115 стаканчиків, чотири пляшки, 25 пакетів, два капці і ще близько тисячі пластикових предметів, повідомляє Associated Press.
"Незважаючи на те, що нам не вдалося встановити причину смерті кита, те, що ми бачимо, по-справжньому жахливо", - заявила координатор зі збереження морських видів WWF Індонезії Дві Супрапті.
Індонезія – друга країна після Китаю за обсягами пластикового забруднення. Щорічно країна виробляє 3,2 мільйона тонн пластикових відходів, 1,29 тонн з яких опиняються в океані.
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