У Шостці на хабарі зловили заступника начальника місцевої поліції, обшукали також його керівника

У кабінеті полковника поліції вилучено $21,5 тис., 150 євро, золоті зливки, ювелірні вироби та колекцію монет

21 березня 2017 року прокуратура Сумської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки в Сумській області викрили на отриманні 7 тисяч гривень неправомірної вигоди заступника начальника Шосткинського відділу поліції.

Крім того, було проведено низку слідчих дій, спрямованих на встановлення інших правоохоронців, причетних до вказаного злочину, зокрема, санкціонований обшук у кабінеті та в помешканні начальника зазначеного відділу поліції, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Під час обшуків у будинку керівника, який має спеціальне звання полковника поліції, виявлено та вилучено вогнепальну зброю, значну кількість набоїв, ножі, штикножі та прапор Російської Федерації.

У його кабінеті виявлено та вилучено 21,5 тис доларів США, 150 євро, золоті зливки, ювелірні вироби та колекцію монет.

Розпочато досудове розслідування щодо встановлення походження знайдених цінностей.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо, 7 березня на Служба безпеки України повідомила, що начальник сектору Шосткинського відділу поліції у Сумській області штучно сфабрикував матеріали кримінальної справи, щоб вимагати хабара.

Підполковник поліції за те, щоб не давати хід сфабрикованій справі, та не притягувати місцевого мешканця, який має непогашену судимість, вимагав $1,5 тисячі.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.