У Шотландії через витікання хімічної речовини у торговому центрі постраждали 40 людей

Унаслідок витікання хімічної речовини у торговому центрі в шотландському Глазго постраждали щонайменше 40 людей.

За інформацією видання, сотні людей евакуювали з торгового центру після повідомлення про витік хімічної речовини. Деякі з них скаржилися на напади кашлю, повідомляє The Scottish Sun.

На місце події прибули карети швидкої допомоги та поліція, яка тимчасово перекрила найближчу автомобільну магістраль.

За попередньою інформацією, йдеться про потрапляння парів фарби у вентиляційну систему торгового центру.

За кілька годин після інциденту екстрені служби повідомили про ліквідацію наслідків інциденту, торговий центр продовжив роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, у Норвегії сталася пожежа на туристичному поромі в морі недалеко від міста Ставангер, рятувальні служби евакуювали 54 пасажирів і екіпаж.

