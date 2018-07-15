У Шотландії затримала члена Greenpeace, який пролетів над курортом Трампа із протестним плакатом

Приводом для арешту стала заборона на польоти у зоні навколо курорту

У Шотландії затримали чоловіка, який на параплані пролетів над курортом президента США Дональда Трампа із протестним плакатом.

Затриманий чоловік є членом екологічної організації Greenpeace, передає Metro.

На плакаті у протестувальника було написано "Трамп: залишається лише сподіватись на краще".

Приводом для арешту стала заборона на польоти у зоні навколо курорту.

Як відомо, президент США Дональд Трамп прибув з офіційним чотириденним візитом до Великої Битанії, але в Лондоні його зустріли акціями протесту і гігантським дирижаблем Trump baby.