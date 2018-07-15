CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Шотландії затримали чоловіка, який на параплані пролетів над курортом президента США Дональда Трампа із протестним плакатом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Шотландії затримала члена Greenpeace, який пролетів над курортом Трампа із протестним плакатом
Приводом для арешту стала заборона на польоти у зоні навколо курорту
Фото: PA
Затриманий чоловік є членом екологічної організації Greenpeace, передає Metro.
На плакаті у протестувальника було написано "Трамп: залишається лише сподіватись на краще".
Приводом для арешту стала заборона на польоти у зоні навколо курорту.
Як відомо, президент США Дональд Трамп прибув з офіційним чотириденним візитом до Великої Битанії, але в Лондоні його зустріли акціями протесту і гігантським дирижаблем Trump baby.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2018 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії