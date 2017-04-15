CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Шрі-Ланки Коломбо 91-метрова гора сміття загорілася і обрушилася щонайменше на 40 жителів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Шрі-Ланці гора сміття накрила 40 будинків, є загиблі
Через тривалі дощі гора сміття на звалищі почала зміщуватися в бік будинків, пізніше загорілися відходи
Фото:Reuters
Обвалення гори сміття на помешкання в Шрі-Ланці призвело до загибелі щонайменше шести осіб, повідомляють в п'ятницю індійські ЗМІ, інформує "112.ua".
Зокрема, серед загиблих значаться троє дітей. Ще близько 10 осіб отримали травми. За даними видань, з-за тривалих дощів гора сміття на звалищі почала зміщуватися в бік будинків. Надалі відходи загорілися і впали на оселі.
Раніше на сході Індії обвалилася вугільна шахта, щонайменше шість гірників загинули і ще 17 залишаються в пастці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2017 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків