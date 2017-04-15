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У Шрі-Ланці гора сміття накрила 40 будинків, є загиблі

Через тривалі дощі гора сміття на звалищі почала зміщуватися в бік будинків, пізніше загорілися відходи
У столиці Шрі-Ланки Коломбо 91-метрова гора сміття загорілася і обрушилася щонайменше на 40 жителів.
У Шрі-Ланці гора сміття накрила 40 будинків, є загиблі Фото:Reuters

Обвалення гори сміття на помешкання в Шрі-Ланці призвело до загибелі щонайменше шести осіб, повідомляють в п'ятницю індійські ЗМІ, інформує "112.ua".

Зокрема, серед загиблих значаться троє дітей. Ще близько 10 осіб отримали травми. За даними видань, з-за тривалих дощів гора сміття на звалищі почала зміщуватися в бік будинків. Надалі відходи загорілися і впали на оселі.

Раніше на сході Індії обвалилася вугільна шахта, щонайменше шість гірників загинули і ще 17 залишаються в пастці.

 
 
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15 04 2017 11:24
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