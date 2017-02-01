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У штабі АТО нарахували 21 обстріл із початку дня

На Маріупольському напрямку стріляли з мінометів 120 мм
У понеділок, 2 січня, бойовики "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі 21 раз обстріляли українських військових.
У штабі АТО нарахували 21 обстріл із початку дня Фото:112.ua

На Маріупольському напрямку стріляли з мінометів 120 мм (Широкине), мінометів 82 мм (Широкине, Водяне) і озброєння БМП (Широкине), протитанкових ракет комплексів (Талаківка), йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

Гранатомети і стрілецьку зброю застосовували на всіх напрямках: Маріупольському (Павлопіль, Широкине, Гнутове, Лебединське), Луганському (Новозванівка і Лобачове), Донецькому (Північне, Авдіївка, Зайцеве).

Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.

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02 01 2017 19:40
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