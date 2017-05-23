У штабі АТО показали, який має вигляд Авдіївка після сьогоднішнього обстрілу
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
"Сьогодні близько 16:00 російсько-терористичні війська здійснили обстріл приватного житлового сектору Авдіївки із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.
Вісім снарядів влучили в приватні будинки на вулицях Лермонтова, 45, Кірова, 96, Леваневського, 16 і Колосова 94, 96. Один чоловік дістав поранення.
Керівник військово-цивільної адміністрації Костянтин Малихін повідомив, що поранений чоловік 1987 р.н., отримав осколкове поранення голови.
"Поранений чоловік 1987 р. н. У нього осколкове поранення голови. Був госпіталізований у міську лікарню, йому надали допомогу. Чоловік зараз перебуває у травматологічному відділенні", - сказав він.
Станом на 18.00 ситуація в Авдіївці стала спокійнішою.
Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.
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