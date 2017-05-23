Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У штабі АТО показали, який має вигляд Авдіївка після сьогоднішнього обстрілу

Керівник ВЦА Костянтин Малихін розповів про стан пораненого
У мережі з'явилися фото Авдіївки після обстрілів, які сталися сьогодні, 23 травня, після обіду.
У штабі АТО показали, який має вигляд Авдіївка після сьогоднішнього обстрілу

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Сьогодні близько 16:00 російсько-терористичні війська здійснили обстріл приватного житлового сектору Авдіївки із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

Вісім снарядів влучили в приватні будинки на вулицях Лермонтова, 45, Кірова, 96, Леваневського, 16 і Колосова 94, 96. Один чоловік дістав поранення.

Керівник військово-цивільної адміністрації Костянтин Малихін повідомив, що поранений чоловік 1987 р.н., отримав осколкове поранення голови.

"Поранений чоловік 1987 р. н. У нього осколкове поранення голови. Був госпіталізований у міську лікарню, йому надали допомогу. Чоловік зараз перебуває у травматологічному відділенні", - сказав він.

Станом на 18.00 ситуація в Авдіївці стала спокійнішою.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.