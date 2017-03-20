У штабі АТО уточнили дані про втрати ворога після бою з диверсантами під Водяним

16 бойовиків під час бою отримали поранення

Штаб антитерористичної операції України уточнив дані про втрати противника за підсумками бою з групою диверсантів в районі н.п. Водяне.

"За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За даними розвідки – 8 найманців вбиті, ще 16 – поранені", - сказано в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вісьмох загиблих та дев’ятьох поранених російських найманців після бою біля Водяного.

У штабі Антитерористичної операції розповіли, що в понеділок, 20 березня, дві групи російських диверсантів у кількості до 40 осіб впритул підійшли до позицій ЗСУ в районі Водяного.

При цьому в результаті артобстрілу окупантів загинули троє українських військовослужбовців, сім бійців отримали поранення.