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У штабі АТО уточнили дані про втрати ворога після бою з диверсантами під Водяним

16 бойовиків під час бою отримали поранення
Штаб антитерористичної операції України уточнив дані про втрати противника за підсумками бою з групою диверсантів в районі н.п. Водяне.
У штабі АТО уточнили дані про втрати ворога після бою з диверсантами під Водяним Фото: e-news.su

"За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За даними розвідки – 8 найманців вбиті, ще 16 – поранені", - сказано в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вісьмох загиблих та дев’ятьох поранених російських найманців після бою біля Водяного.

У штабі Антитерористичної операції розповіли, що в понеділок, 20 березня, дві групи російських диверсантів у кількості до 40 осіб впритул підійшли до позицій ЗСУ в районі Водяного.

При цьому в результаті артобстрілу окупантів загинули троє українських військовослужбовців, сім бійців отримали поранення.

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20 03 2017 23:39
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