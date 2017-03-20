У штабі АТО уточнили дані про втрати ворога після бою з диверсантами під Водяним
"За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати. За даними розвідки – 8 найманців вбиті, ще 16 – поранені", - сказано в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про вісьмох загиблих та дев’ятьох поранених російських найманців після бою біля Водяного.
У штабі Антитерористичної операції розповіли, що в понеділок, 20 березня, дві групи російських диверсантів у кількості до 40 осіб впритул підійшли до позицій ЗСУ в районі Водяного.
При цьому в результаті артобстрілу окупантів загинули троє українських військовослужбовців, сім бійців отримали поранення.
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