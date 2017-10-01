У штабі АТО заявили про неспокійну ніч на Донбасі

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі з початку доби здійснили 8 обстрілів позицій українських військових у зоні АТО.

"Ніч пройшла неспокійно. На цю хвилину вже 8 обстрілів. Вночі не використовували важке озброєння, вели вогонь з гранатометів. Так, на маріупольському напрямку – у Мар'їнці, Водяному і Широкіному, стрілецької зброї – по Павлополю, на луганському – по Новозванівці. І вже, ось, на ранок, буквально недавно, вели вогонь з 82-мм мінометів в районі Зайцевого", - розповів речник прес-центру штабу Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Наші бійці відповідали і вчора, і сьогодні відповідали з гранатометів", - додав спікер штабу.

Він також повідомив, що тривають пошуки трьох військовослужбовців, про зникнення яких у штабі повідомляли в неділю.

"Продовжують шукати. Спочатку з'являлася інформація, що знайшли їх, зараз інформація знову ж таки нова. Поки що нічого нового не можемо сказати, точної інформації ніхто не знає, продовжують шукати. Думаю, що сьогодні на кінець дня, або завтра вже буде відомо", - зазначив Матюхін.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі 46 разів.