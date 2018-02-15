У штабі АТО заявили про загибель військових окремої бригади морської піхоти

Представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та Національної поліції України з'ясовують причини та подробиці надзвичайної події - загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.

У четвер, 14 лютого, за попередньою інформацією, тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, в якому вони тимчасово проживали, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У рамках слідства відкрито кримінальне провадження.

Інших подробиць в повідомленні не наведено. Зокрема, не зазначено, де саме виявлені тіла військових.