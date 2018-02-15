НОВИНИПредставники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та Національної поліції України з'ясовують причини та подробиці надзвичайної події - загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У штабі АТО заявили про загибель військових окремої бригади морської піхоти
У рамках слідства відкрито кримінальне провадження
Фото: з вільних джерел
У четвер, 14 лютого, за попередньою інформацією, тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, в якому вони тимчасово проживали, повідомляє прес-центр штабу АТО.
У рамках слідства відкрито кримінальне провадження.
Інших подробиць в повідомленні не наведено. Зокрема, не зазначено, де саме виявлені тіла військових.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, з початку проведення АТО бойові втрати ЗСУ становлять 10 710 військовослужбовців. Небойових втрат – на 65% менше.
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15 02 2018 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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