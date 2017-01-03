У штабі блокади Донбасу повідомили про відкриття нового посту

Учасники блокади Донбасу відкрили мобільний пост в новому напрямку.

"Відкрито мобільний пост штабу блокади в новому напрямку. Пост розташований на трасі Курахове-Мар'їнка і є сполучною ланкою з редутом "Соловей" на Маріупольському напрямку і редутом "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці", - сказано в повідомленні. Про це повідомляє штаб блокади Донбасу в Facebook.

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Як відомо, 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня вони оголосили про початок блокади. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня 2017 року люди в камуфляжі – "ветерани АТО" і окремі народні депутати – заблокували ділянку залізниці в Луганській області, поліція порушила справу за цим фактом.

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.

20 лютого глава уряду Володимир Гройсман запропонував політичним силам, які пов'язані з блокадою ОРДЛО, знайти спільне вирішення проблеми шляхом переговорів.

25 лютого учасники блокади Донбасу відкрили новий редут в районі н.п. Новотроїцьке Донецької області.

Сьогодні, 1 березня, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Таке рішення бойовики прийняли через торгівельну блокаду Донбасу.