У штабі блокади відмовилися від переговорів з урядом
Учасники блокади Донбасу вважають, що оскільки і бойовики ОРДЛО, і Кремль, і вище керівництво України виступають за припинення транспортної блокади, то це є свідченням не тільки торгівельних зв'язків між ними під час війни, але й прямої зради інтересів України.
Про це йдеться в оголошенні штабу блокади у facebook.
"Штаб заявляє про те, що припиняє будь-які перемовини з прем'єр-міністром України. Штаб блокади закликає патріотів України прибути на допомогу гарнізонам редутів та планує негайно розширити географію блокади, перекривши останні траси, де ще існують струмки торгівлі на крові", – заявили учасники блокади.
У штабі наголосили, що не звернуть блокаду ні за яких обставин, до повного виконання вимог.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.
Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.
У суботу, 25 лютого учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку.
В свою чергу, бойовики погрожують захопити підприємства української юрисдикції, якщо не буде знято блокаду.
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