У штабі ООС розповіли подробиці поранення 10 українських військовослужбовців

У середу, 15 січня, на Донбасі бойовики обстріляли вантажівку, унаслідок чого 5 українських військовиків дістали поранення, ще 5 – бойові травми.

"У ході злочинного обстрілу російсько-окупаційними військами позицій 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке з протитанкового ракетного комплексу за напрямом населеного пункту Калинове був пошкоджений вантажний автомобіль, унаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травмування", - розповів на брифінгу командир 72 ОМБР, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Він додав, що всім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше в штабі ООС повідомили, що в середу, 16 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ п'ять українських військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості і п'ятеро - бойові травми.