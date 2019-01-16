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У штабі ООС розповіли подробиці поранення 10 українських військовослужбовців

Бойовики із протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажівку, в якій перебували бійці
У середу, 15 січня, на Донбасі бойовики обстріляли вантажівку, унаслідок чого 5 українських військовиків дістали поранення, ще 5 – бойові травми.
У штабі ООС розповіли подробиці поранення 10 українських військовослужбовців Фото: mil.gov.ua

"У ході злочинного обстрілу російсько-окупаційними військами позицій 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке з протитанкового ракетного комплексу за напрямом населеного пункту Калинове був пошкоджений вантажний автомобіль, унаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травмування", - розповів на брифінгу командир 72 ОМБР, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Він додав, що всім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше в штабі ООС повідомили, що в середу, 16 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ п'ять українських військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості і п'ятеро - бойові травми. 

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16 01 2019 20:54
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