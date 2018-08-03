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У штабі Собчак запевняють, що вона їздила до Криму "для незалежного репортажу"

Представниця Собчак зазначила, що постанову уряду України про порядок відвідування анексованого півострова ухвалили в 2015 році
Кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак відвідувала анексований Крим для незалежного репортажу наприкінці травня - початку червня 2014 року.
У штабі Собчак запевняють, що вона їздила до Криму "для незалежного репортажу" Ксенія Собчак. Фото: РИА Новости

Так внесення Собчак до бази "Миротворець" прокоментувала її представниця Ксенія Чудінова, пише федеральне агентство "РИА-Новости".

Вона зазначила, що постанову уряду України про порядок відвідування анексованого півострова ухвалили в 2015 році.

"Собчак з (журналістом Антоном) Красовським їздили в Крим для незалежного репортажу мало не в кінці травня  початку червня 14-го року. Постанова Кабінету міністрів про порядок відвідування Криму - взагалі від 15 року", - сказала Чудінова.

Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.

Згодом українське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.

Собчак внесли до бази "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму в квітні 2014 року. Крім того, на сайті зазначається, що Собчак в 2014 році виправдовувала "окупацію Криму".

Вчора Державна прикордонна служба України (ДПСУ) вже почала перевірку повідомлень про те, що Ксенія Собчак раніше незаконно відвідувала Крим.

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08 03 2018 12:48
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