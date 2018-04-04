Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

Жінка, яка влаштувала стрілянину в офісі YouTube, наклала на себе руки
У штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка відкрила вогонь, знайдена мертвою.
У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

Про це повідомляє BBC.

За даними американських ЗМІ, жінка, котра є підозрюваною, загинула. Як повідомляє NBC News, невідомо, чи була вона вбита поліцейськими, чи наклала на себе руки.

Як уточнив шеф поліції Сан Бруно Ед Барберіні агентству Reuters, жінка, швидше за все, застрелилася сама.

"Ми знайшли жертву з, на нашу думку, вогнепальним пораненням, нанесеним самостійно. Це жінка", - сказав він.

Один з потерпілих, 36-річний чоловік, потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані. Також в серйозному стані госпіталізована 32-річна жінка.

На місці події знаходяться машини швидкої допомоги. Місцевий медичний центр повідомив, що прийняв на лікування 5 постраждалих від стрілянини.

За повідомленнями, деякі з потерпілих травмувалися під час евакуації з будівлі. Один із співробітників YouTube написав у twitter, що люди залишали будівлю в паніці.

У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 осіб.

Місцеві телеканали, показали, що співробітники виходили з піднятими руками, їх по черзі обшукувала поліція.

Минулого місяця YouTube оголосив, що заборонить контент, що рекламує зброю і аксесуари до неї, а також відеоролики, в яких розповідається, як робити зброю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 06:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.