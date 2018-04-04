У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

Жінка, яка влаштувала стрілянину в офісі YouTube, наклала на себе руки

У штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка відкрила вогонь, знайдена мертвою.

Про це повідомляє BBC.

За даними американських ЗМІ, жінка, котра є підозрюваною, загинула. Як повідомляє NBC News, невідомо, чи була вона вбита поліцейськими, чи наклала на себе руки.

Як уточнив шеф поліції Сан Бруно Ед Барберіні агентству Reuters, жінка, швидше за все, застрелилася сама.

"Ми знайшли жертву з, на нашу думку, вогнепальним пораненням, нанесеним самостійно. Це жінка", - сказав він.

Один з потерпілих, 36-річний чоловік, потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані. Також в серйозному стані госпіталізована 32-річна жінка.

На місці події знаходяться машини швидкої допомоги. Місцевий медичний центр повідомив, що прийняв на лікування 5 постраждалих від стрілянини.

За повідомленнями, деякі з потерпілих травмувалися під час евакуації з будівлі. Один із співробітників YouTube написав у twitter, що люди залишали будівлю в паніці.

У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 осіб.

Місцеві телеканали, показали, що співробітники виходили з піднятими руками, їх по черзі обшукувала поліція.

Минулого місяця YouTube оголосив, що заборонить контент, що рекламує зброю і аксесуари до неї, а також відеоролики, в яких розповідається, як робити зброю.