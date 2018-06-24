У штаті Айова стався масштабний витік нафти Унаслідок аварії стався витік близько 5,5 тисяч барелів нафти (870 тисяч літрів)

У штаті Айова вантажний потяг зійшов з рейок, стався витік понад 800 тисяч літрів нафти.

Фото: twitter.com/BartmanFarms

Аварія поїзда залізничної компанії BNSF сталася на південь від міста Дун, повідомляє Associated Press.

Фото: twitter.com/BartmanFarms З рейок зійшли загалом 32 вагона, що перевозили нафту з Канади до штату Оклахома для компанії ConocoPhillips. Приблизно половину нафти, що витекла, вдалося зібрати, однак частина її потрапила у довколишні водойми. South of Doon. Train cars de railed pic.twitter.com/qDisZjGDwR — Jacob Faber (@Jake_fabe) 22 червня 2018 р. Нагадаємо, у вівторок, 2 січня, неподалік міста Борислав на Львівщині в річці Тисмениця було виявлено забруднення масляними плямами. Це забруднення було виявлене на відстані 200 метрів униз по течії від Борислава.

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