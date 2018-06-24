Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У штаті Айова стався масштабний витік нафти

Унаслідок аварії стався витік близько 5,5 тисяч барелів нафти (870 тисяч літрів)
У штаті Айова вантажний потяг зійшов з рейок, стався витік понад 800 тисяч літрів нафти.
У штаті Айова стався масштабний витік нафти Фото: twitter.com/BartmanFarms

Аварія поїзда залізничної компанії BNSF сталася на південь від міста Дун, повідомляє Associated Press.


Фото: twitter.com/BartmanFarms

З рейок зійшли загалом 32 вагона, що перевозили нафту з Канади до штату Оклахома для компанії ConocoPhillips.

Приблизно половину нафти, що витекла, вдалося зібрати, однак частина її потрапила у довколишні водойми.

 

Нагадаємо, у вівторок, 2 січня, неподалік міста Борислав на Львівщині в річці Тисмениця було виявлено забруднення масляними плямами. Це забруднення було виявлене на відстані 200 метрів униз по течії від Борислава.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2018 11:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.