CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штаті Айова вантажний потяг зійшов з рейок, стався витік понад 800 тисяч літрів нафти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У штаті Айова стався масштабний витік нафти
Унаслідок аварії стався витік близько 5,5 тисяч барелів нафти (870 тисяч літрів)
Фото: twitter.com/BartmanFarms
Аварія поїзда залізничної компанії BNSF сталася на південь від міста Дун, повідомляє Associated Press.
Фото: twitter.com/BartmanFarms
З рейок зійшли загалом 32 вагона, що перевозили нафту з Канади до штату Оклахома для компанії ConocoPhillips.
Приблизно половину нафти, що витекла, вдалося зібрати, однак частина її потрапила у довколишні водойми.
South of Doon. Train cars de railed pic.twitter.com/qDisZjGDwR— Jacob Faber (@Jake_fabe) 22 червня 2018 р.
Нагадаємо, у вівторок, 2 січня, неподалік міста Борислав на Львівщині в річці Тисмениця було виявлено забруднення масляними плямами. Це забруднення було виявлене на відстані 200 метрів униз по течії від Борислава.
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24 06 2018 11:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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