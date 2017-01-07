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У штаті Невада легалізували марихуану, – ФОТО

У Лас-Вегасі відкрили перші магазини з продажу наркотичної рослини
Штат Невада став п'ятим у США зі спеціальними магазинами з продажу марихуани для використання з рекреаційною метою.
У штаті Невада легалізували марихуану, – ФОТО Фото: ap.org

Про це повідомляє AP.

У суботу, 1 липня, у Лас-Вегасі відкрили перші магазини з продажу наркотичної рослини.


Фото: apnews.com

Сотні людей вишикувалися в чергу до магазину на Лас-Вегас-Стрип.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Згідно з новим законом, якщо особі виповнилось 21 і вона має паспорт, вона може за один раз придбати 1 унцію (майже 29 грам) марихуани.


Фото: apnews.com

Водночас, споживати марихуану у громадських місцях, зокрема в казино, барах, ресторанах, парках, конференц-центрах, заборонено. За ці дії загрожуватиме штраф у розмірі близько $600.

Курити марихуану можна тільки вдома. Водіння під впливом марихуани також є незаконним.

Очікується, що основний прибуток магазинам з продажу коноплі принесуть туристи.


Фото: apnews.com

У США вперше повністю повністю легалізував канабіс як для медичних, так і для рекреаційних цілей штат Колорадо. Це відбулось у 2014 році.

У листопаді 2016 року жителі ще чотирьох північноамериканських штатів – Каліфорнії, Массачусетса, Невади і Мена – проголосували за легалізацію марихуани в рекреаційних цілях.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Першою країною в світі, яка повністю легалізувала марихуану у 2013 році став Уругвай.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік вирощував коноплі на квітнику під Меморіалом Слави.

У Китаї дітям запропонували відчути ефект від наркотиків за допомогою віртуальної реальності.

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01 07 2017 21:50
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