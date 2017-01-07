У штаті Невада легалізували марихуану, – ФОТО
Про це повідомляє AP.
У суботу, 1 липня, у Лас-Вегасі відкрили перші магазини з продажу наркотичної рослини.
Фото: apnews.com
Сотні людей вишикувалися в чергу до магазину на Лас-Вегас-Стрип.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Згідно з новим законом, якщо особі виповнилось 21 і вона має паспорт, вона може за один раз придбати 1 унцію (майже 29 грам) марихуани.
Фото: apnews.com
Водночас, споживати марихуану у громадських місцях, зокрема в казино, барах, ресторанах, парках, конференц-центрах, заборонено. За ці дії загрожуватиме штраф у розмірі близько $600.
Курити марихуану можна тільки вдома. Водіння під впливом марихуани також є незаконним.
Очікується, що основний прибуток магазинам з продажу коноплі принесуть туристи.
Фото: apnews.com
У США вперше повністю повністю легалізував канабіс як для медичних, так і для рекреаційних цілей штат Колорадо. Це відбулось у 2014 році.
У листопаді 2016 року жителі ще чотирьох північноамериканських штатів – Каліфорнії, Массачусетса, Невади і Мена – проголосували за легалізацію марихуани в рекреаційних цілях.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Першою країною в світі, яка повністю легалізувала марихуану у 2013 році став Уругвай.
Нагадаємо, на Сумщині чоловік вирощував коноплі на квітнику під Меморіалом Слави.
У Китаї дітям запропонували відчути ефект від наркотиків за допомогою віртуальної реальності.
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