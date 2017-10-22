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У сутичці під Верховною Радою постраждав поліцейський

Потерпілому з травмою голови надають медичну допомогу
Унаслідок штовханини біля Верховної Ради України в неділю, 22 жовтня, постраждав поліцейський.
У сутичці під Верховною Радою постраждав поліцейський Фото: npu.gov.ua

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Києва, сьогодні близько 18:30 з боку вулиці Шовковичної невідомий спробував пронести намет на територію містечка митінгувальників та спровокував конфлікт із правоохоронцями. Виникла штовханина, внаслідок якої співробітник Подільського управління поліції отримав черепно-мозкову травму.

За попередньою інформацією, чоловік вдарив правоохоронця по голові, від чого він втратив свідомість і впав на землю. Потерпілому надають допомогу лікарі "швидкої", а правопорушника затримали для встановлення усіх обставин інциденту.


Фото: npu.gov.ua

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліціі. Зараз проводиться перевірка для встановлення особи затриманого та обставин правопорушення, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, сьогодні на площі Конституції біля Верховної Ради близько тисячі людей зібралися на віче.

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22 10 2017 21:20
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