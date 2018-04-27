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У Швеції археологи натрапили на сліди масового вбивства, яке сталося більше 1,5 тис років тому

Близько 450 року нашої ери невідомі штурмували невелике, процвітаюче селище Сандбі-Борг на березі острова Оланд і вбивали всіх жителів
Шведські вчені знайшли стародавнє поховання людей, які стали жертвами масового вбивства понад півтори тисячі років тому.
У Швеції археологи натрапили на сліди масового вбивства, яке сталося більше 1,5 тис років тому Фото: Alfsdotter et al./Antiquity

Село знаходилося неподалік від берегової лінії, там було близько 50 будинків, оточених стінами висотою від 4 до 5 метрів. Там проживало від 200 до 250 чоловік. V століття в Європі - це час Великого переселення народів, так що хто вбив жителів села - залишається загадкою, пише Science Alert.

Поки на місці масового вбивства розкопані лише три будинки, але страшні знахідки вражають вже зараз. Скелети мають сліди ударів тупим предметом, а їх пози вказують на те, що вони померли раптово або залишалися без свідомості до смерті. Були виявлені частково обвуглені останки п'ятирічної дитини і немовляти. Один скелет - підліток не старше 15 років - опустив ноги на живіт іншого. Ймовірно, він спіткнувся об мертве тіло і впав.

Також цікаво, що на скелетах немає слідів пошкоджень, типових для битв того часу.

"Пошкодження, що нагадують загальні бойові травми, зазвичай виникають при зіткненні з противником, до сих пір не були ідентифіковані. Ця закономірність приводить нас до висновку, що загарбників було багато, вони одночасно проникли в будинки, і деякі їхні жертви були не в змозі себе захистити", - відзначають автори роботи.

Ще більш цікаво те, що місцевість рясніє скарбами. На руїнах села були знайдені золоті монети, скляні намистини, позолочені брошки, кільця і ​​срібні кулони високої якості. Однак, зброї знайдено не було. Тобто ті, хто знищив село Сандбі-Борг, не займалися здирством, але, можливо, захопили мечі і іншу зброю в якості трофеїв.

Більш того: ніхто із сучасників ніколи не відвідував цю ділянку, щоб грабувати будинки або забирати коштовності з тіл загиблих. Жертви залишилися там, де вони впали, село було закинуто, поки дахи будинків не рухнули. А нинішні жителі острова Оланд просили археологів триматися подалі від цього місця.

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27 04 2018 09:57
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