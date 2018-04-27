У Швеції археологи натрапили на сліди масового вбивства, яке сталося більше 1,5 тис років тому

Близько 450 року нашої ери невідомі штурмували невелике, процвітаюче селище Сандбі-Борг на березі острова Оланд і вбивали всіх жителів

Шведські вчені знайшли стародавнє поховання людей, які стали жертвами масового вбивства понад півтори тисячі років тому.

Село знаходилося неподалік від берегової лінії, там було близько 50 будинків, оточених стінами висотою від 4 до 5 метрів. Там проживало від 200 до 250 чоловік. V століття в Європі - це час Великого переселення народів, так що хто вбив жителів села - залишається загадкою, пише Science Alert.

Поки на місці масового вбивства розкопані лише три будинки, але страшні знахідки вражають вже зараз. Скелети мають сліди ударів тупим предметом, а їх пози вказують на те, що вони померли раптово або залишалися без свідомості до смерті. Були виявлені частково обвуглені останки п'ятирічної дитини і немовляти. Один скелет - підліток не старше 15 років - опустив ноги на живіт іншого. Ймовірно, він спіткнувся об мертве тіло і впав.

Також цікаво, що на скелетах немає слідів пошкоджень, типових для битв того часу.

"Пошкодження, що нагадують загальні бойові травми, зазвичай виникають при зіткненні з противником, до сих пір не були ідентифіковані. Ця закономірність приводить нас до висновку, що загарбників було багато, вони одночасно проникли в будинки, і деякі їхні жертви були не в змозі себе захистити", - відзначають автори роботи.

Ще більш цікаво те, що місцевість рясніє скарбами. На руїнах села були знайдені золоті монети, скляні намистини, позолочені брошки, кільця і ​​срібні кулони високої якості. Однак, зброї знайдено не було. Тобто ті, хто знищив село Сандбі-Борг, не займалися здирством, але, можливо, захопили мечі і іншу зброю в якості трофеїв.

Більш того: ніхто із сучасників ніколи не відвідував цю ділянку, щоб грабувати будинки або забирати коштовності з тіл загиблих. Жертви залишилися там, де вони впали, село було закинуто, поки дахи будинків не рухнули. А нинішні жителі острова Оланд просили археологів триматися подалі від цього місця.