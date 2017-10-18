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У Швеції біля поліцейського відділку стався вибух

Постраждалих внаслідок вибуху немає
У шведському Гельсінгборгу стався вибух біля входу до поліцейської дільниці. Інцидент зафіксували вночі 18 жовтня близько 1:20 за Києвом.
У Швеції біля поліцейського відділку стався вибух фото: Stefan Johansson

Вибух пошкодив поліцейську дільницю і сусідні будівлі. Про це повідомили у місцевих правоохоронних органах.

 

 

 

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

У поліції інцидент назвали "нападом на суспільство". При цьому в поліції не уточнили, чи було порушено справу за статтею про тероризм.

Нагадаємо, минулого тижня на півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.

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18 10 2017 11:34
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