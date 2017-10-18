CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ шведському Гельсінгборгу стався вибух біля входу до поліцейської дільниці. Інцидент зафіксували вночі 18 жовтня близько 1:20 за Києвом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції біля поліцейського відділку стався вибух
Постраждалих внаслідок вибуху немає
фото: Stefan Johansson
Вибух пошкодив поліцейську дільницю і сусідні будівлі. Про це повідомили у місцевих правоохоронних органах.
Entrén till polishuset i Helsingborg har sprängts https://t.co/D237YTkC32 pic.twitter.com/JXdHIxlqsn— Svenska Dagbladet (@SvD) 18 жовтня 2017 р.
Постраждалих внаслідок вибуху немає.
У поліції інцидент назвали "нападом на суспільство". При цьому в поліції не уточнили, чи було порушено справу за статтею про тероризм.
Нагадаємо, минулого тижня на півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.
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18 10 2017 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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