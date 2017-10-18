У Швеції біля поліцейського відділку стався вибух

У шведському Гельсінгборгу стався вибух біля входу до поліцейської дільниці. Інцидент зафіксували вночі 18 жовтня близько 1:20 за Києвом.

Вибух пошкодив поліцейську дільницю і сусідні будівлі. Про це повідомили у місцевих правоохоронних органах.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

У поліції інцидент назвали "нападом на суспільство". При цьому в поліції не уточнили, чи було порушено справу за статтею про тероризм.

Нагадаємо, минулого тижня на півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.