У Швеції через обвал мосту багато людей опинились під уламками
Про це повідомляє видання Expressen.
Повідомлення про аварію в рятувальні служби надійшло о 14:13 за місцевим часом.
Наразі ЗМІ не наводять кількості постраждалих внаслідок аварії, однак пишуть "про значну кількість поранених".
"Багато людей перебувають під уламками, їх може бути багато", - повідомив речник регіонального командного центру Стефан Вікберг.
Згодом з'явилась інформація про 12 постраждалих. Про це повідомляє Svenska Dagbladet з посиланням на дані місцевої влади.
Поранених наразі доставили до лікарень.
Всього на момент аварії на мосту працювали від 15 до 20 людей.
Аварійні служби вважають, що під уламками можуть знаходитися інші люди.
На місце події направили два медичних вертольоти. Що стало причиною аварії поки невідомо.
Нагадаємо, у березні автомагістральний міст обвалився недалеко від північно-східної частини італійського міста Анкона.
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