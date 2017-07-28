У Швеції два міністри пішли у відставку через витік секретної інформації

Міністри внутрішніх справ та інфраструктури Швеції пішли у відставку через витік секретної інформації.

"Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен оголосив у четвер, 27 липня, про відставку міністра внутрішніх справ країни Андерса Ігемана і міністра інфраструктури Анни Юханссон через скандал навколо витоку інформації з бази персональних даних громадян", - повідомляє Deutsche Welle.

Шведська опозиція вимагає відставки ще й міністра оборони Петера Хультквіста, але прем'єр відмовляється звільнити його. Опозиція хоче висловити вотум недовіри міністру оборони після річної перерви в роботі парламенту.

"Причина нашого наміру голосувати про недовіру міністру оборони Петеру Хультквісту не змінюється", - йдеться в заяві альянсу чотирьох опозиційних партій, яку цитує агентство Рейтер.

Голова уряду заявив, що сам не піде у відставку. "Я не маю наміру занурювати Швецію в політичну кризу", - заявив Левен на екстреній прес-конференції.

У 2015 році Шведське транспортне агентство без дотримання належної процедури перевірки передало обслуговування своїх електронних систем компанії IBM. Тому інформація про всі автомобілі в країні - в тому числі поліцейські, військові і спецслужб - стала доступна IT-співробітникам у Чехії і Румунії. Шведські ЗМІ також повідомляють про те, що співробітники IT-компанії отримали доступ до поліцейської інформації, зокрема, даних про кримінальні злочини або про підозрюваних у скоєнні злочинів. У 2017 році голову транспортного агентства Марію Огрен звільнили.