У Швеції евакуюють місто: люди разом з будинками переїжджають через загрозу провалитися під землю
24 травня 2017 року, через 13 років після оголошення про переїзд міста, було перевезено першу споруду – один з перших будинків Кіруни, зведений засновником міста і гірничовидобувної фірми Хьялмар Лунбомом. Загалом протягом 2017 року планується перевезти вісім історичних будівель. Вони сформують новий район на сході.
Переїзд будівель став першим етапом амбітного плану з переміщення цілого міста з населенням 18 тис. людей на три кілометри на схід, повідомляє TJournal. Це пов'язано з розширенням розташованої неподалік шахти для видобутку залізної руди: через чергове поглиблення і руйнування фундаменту Кіруна може провалитися під землю.
Фото: Jonathan Nackstrand/Agence France-Presse — Getty Images
Уже кілька років гірничовидобувна компанія, що володіє шахтою, намагається врятувати місто, витративши на переїзд більше мільярда доларів. І хоч творці проекту "переїзду" розуміють, що всі три тисячі квартир і кілька сотень будівель не вдасться зберегти, вони намагаються створити нове місто неподалік від старого і подати приклад поселенням, які бояться глобальних кліматичних змін.
Фото: Jonathan Nackstrand/Agence France-Presse — Getty Images
За оцінками The New York Times, у шведського міста є ще близько ста років, перш ніж відбудеться катастрофа. За словами місцевих жителів, про можливі наслідки їх попереджали ще в 80-х, але довгий час вони не надавали цьому значення. При цьому перші тріщини в землі біля будинків помітили вже в 2003 році.
Фото: vice.com
Першими "переїдуть" райони, що знаходяться в безпосередній близькості до шахти, після цього за ними підуть й інші частини Кіруни. Першу зону повинні були почати перевозити ще в 2015 році, проте до цього часу робочі встигли тільки знести частину будинків, не призначених для переїзду.
Кіруна вже потроху починає руйнуватися. За останні кілька років місто втратило залізничний вокзал (довелося встановити тимчасовий) і будівлю мерії.
За інформацією The New York Times, свої квартири покинули вже більше 400 сімей, при цьому основна частина жителів міста повинна почати переїзд з 2020 року.
Фото: qz.com
У безпечній області вже зводять нову будівлю мерії. На ній встановлять частину старої будівлі – вежу з годинником. Перші житлові будинки в новому центрі почнуть будувати влітку 2017 року.
Однак ще до забудови безпечної зони виявилися проблеми. За інформацією шведської газети Norrländska Socialdemokraten, в ґрунті "Нової Кіруни" виявили високу концентрацію шкідливих речовин: кобальту, міді, свинцю і нікелю. Через це будівництво житлових будинків в місті може затягнутися.
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