CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція у Швеції шукає двох чоловіків, які вкрали дві дорогоцінні корони з собору Стренгнес неподалік Стокгольма, які належали королю Карлу IX та його дружині Крістіні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції із собору викрали корони короля Карла IX і його дружини
Королівські коштовності прикрашені золотом, дорогоцінним камінням та перлами
Фото: ALAMY
Злодії сьогодні близько полудня вкрали дві корони і державу (символ влади монарха), що датуються ХVІ століття, повідомляє BBC.
Свідки сказали, що бачили двох чоловіків, що вибігли з собору, який був відкритий для публіки та влаштував ярмарок.
Пізніше їх бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Маларен, після цього їхні сліди зникли. Поліція розпочала величезну пошукову операцію.
Вони зберігалися у спеціальній прозорій замкненій вітрині із сигналізацією.
Нагадаємо, невідомі вкрали костюм Тоні Старка з фільму "Залізна людина" у США.
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