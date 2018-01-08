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У Швеції із собору викрали корони короля Карла IX і його дружини

Королівські коштовності прикрашені золотом, дорогоцінним камінням та перлами
Поліція у Швеції шукає двох чоловіків, які вкрали дві дорогоцінні корони з собору Стренгнес неподалік Стокгольма, які належали королю Карлу IX та його дружині Крістіні.
У Швеції із собору викрали корони короля Карла IX і його дружини Фото: ALAMY

Злодії сьогодні близько полудня вкрали дві корони і державу (символ влади монарха), що датуються ХVІ століття, повідомляє BBC.

Свідки сказали, що бачили двох чоловіків, що вибігли з собору, який був відкритий для публіки та влаштував ярмарок.

Пізніше їх бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Маларен, після цього їхні сліди зникли. Поліція розпочала величезну пошукову операцію.

Вони зберігалися у спеціальній прозорій замкненій вітрині із сигналізацією.

Нагадаємо, невідомі вкрали костюм Тоні Старка з фільму "Залізна людина" у США.
 
 
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01 08 2018 12:51
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