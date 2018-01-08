У Швеції із собору викрали корони короля Карла IX і його дружини Королівські коштовності прикрашені золотом, дорогоцінним камінням та перлами

Поліція у Швеції шукає двох чоловіків, які вкрали дві дорогоцінні корони з собору Стренгнес неподалік Стокгольма, які належали королю Карлу IX та його дружині Крістіні.

Фото: ALAMY

Злодії сьогодні близько полудня вкрали дві корони і державу (символ влади монарха), що датуються ХVІ століття, повідомляє BBC. Свідки сказали, що бачили двох чоловіків, що вибігли з собору, який був відкритий для публіки та влаштував ярмарок. Пізніше їх бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Маларен, після цього їхні сліди зникли. Поліція розпочала величезну пошукову операцію. Вони зберігалися у спеціальній прозорій замкненій вітрині із сигналізацією. Нагадаємо, невідомі вкрали костюм Тоні Старка з фільму "Залізна людина" у США.

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