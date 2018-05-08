У Швеції капітану з Росії загрожує в’язниця за п’яне управління кораблем

У Швеції капітану з Росії, який будучи у стані алкогольного сп'яніння посадив на мілину суховантаж BBC Lagos біля берегів країни, загрожує в’язниця.

"Вміст алкоголю в крові капітана - 2,5 проміле. Це дуже великий показник, який означає, що порушнику може загрожувати покарання у вигляді тюремного ув'язнення", - розповів прес-секретар Південного регіону поліції Фредерік Братт, пише ТАСС.

130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тисячами тонн пшениці на борту сіло на мілину в п'ятницю недалеко від міста Гельсінгборг на західному узбережжі Швеції.

Капітана затримали "за підозрою в керуванні судном в нетверезому стані і високому ступені недбалості в суднокеруванні".

Згідно з даними берегової охорони, судно прямувало з Клайпеди (Литва) в Лас-Пальмас (Іспанія). Воно зареєстроване на карибських островах Антигуа і Барбуда.