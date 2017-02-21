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У Швеції під час масових заворушень люди кидалися на поліцейських і підпалювали автомобілі

Поліцейські були вимущені зробити декілька пострілів у повітря
У столиці Швеції Стокгольмі вчора, 20 лютого, відбулися масові заворушення після того, як поліція затримала підозрюваного в крадіжці ювелірних виробів.
У Швеції під час масових заворушень люди кидалися на поліцейських і підпалювали автомобілі Стокгольм. Фото: соцмережі

Акції протесту за участі близько 30 людей почалися о десятій годині ночі, повідомляє прес-центр поліції Стокгольму.

Під час заворушень протестувальники жбурляли каміння у правоохоронців, трощили вітрини крамниць та підпалювали автомобілі.

В результаті поліцейські були вимущені зробити декілька пострілів у повітря, при цьому жодна людина не постраждала. 

Наразі ситуація у місті є спокійною, а інцидент було кваліфіковано як насильство щодо до посадових осіб і організацію заворушень.

 

Нагадаємо, що в Румунії десятки агресивно налаштованих фанатів, що знаходилися у натовпі мирно налаштованих демонстрантів, почали кидати в поліцейських піротехнічні засоби.

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21 02 2017 10:16
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