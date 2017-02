У Швеції під час масових заворушень люди кидалися на поліцейських і підпалювали автомобілі

Акції протесту за участі близько 30 людей почалися о десятій годині ночі, повідомляє прес-центр поліції Стокгольму.

Під час заворушень протестувальники жбурляли каміння у правоохоронців, трощили вітрини крамниць та підпалювали автомобілі.

В результаті поліцейські були вимущені зробити декілька пострілів у повітря, при цьому жодна людина не постраждала.

Наразі ситуація у місті є спокійною, а інцидент було кваліфіковано як насильство щодо до посадових осіб і організацію заворушень.

Images from Sweden as muslim refugees burn Stockholm to the ground. No coverage from Swedish media out of fear of racism. #SwedenIncident pic.twitter.com/yzkM2wXSAm