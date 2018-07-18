У Швеції опублікували історію переслідування Сенцова
"Тепер і громадяни Швеції зможуть дізнатися про звірства режиму Путіна і чому важливо його зупинити", - заявляють активісти на сторінці SaveOlegSentsov у Facebook.
Нагадаємо, що мати українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Кремль пообіцяв розглянути звернення.
Мати ув'язненого в Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.
Як відомо, Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
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