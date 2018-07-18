У Швеції опублікували історію переслідування Сенцова

Шведський незалежний видавничий дім Ariel Förlag зробив переклад і опублікував історію переслідування Олега Сенцова та інших українських заручників Кремля.

"Тепер і громадяни Швеції зможуть дізнатися про звірства режиму Путіна і чому важливо його зупинити", - заявляють активісти на сторінці SaveOlegSentsov у Facebook.

Нагадаємо, що мати українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Кремль пообіцяв розглянути звернення.

Мати ув'язненого в Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.

Як відомо, Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.