У Швеції підтвердили справжність телефонних переговорів з Дубинським, які оприлюднив Наливайченко

Експерти Швеції підтвердили справжність телефонних переговорів за участю Дубинського, які після збиття МН-17 оприлюднив Валентин Наливайченко.

Інституту нейрології та фізіології Університету Гетеборга в Швеції (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg) ще раз підтвердили справжність п'яти перехоплених телефонних переговорів за участю полковника РФ у відставці Сергія Дубинського, який відповідав, за деякими даними, за доставку на Донбас "Буку", з якого був збитий малайзійський "Боїнг".

Аналіз був проведений в лабораторії Voxalys на запит журналістів російської "Нової газети". Ця лабораторія здійснює криміналістичні експертизи на замовлення прокуратури, поліції та судів Швеції, методом "сліпого тесту" без занурення в контекст і відповідно до інструкцій Міжнародної асоціації криміналістичної фонетики і акустики (IAFPA). Керував дослідженням криміналіст-аналітик і член виконкому Асоціації Йонас Лінд.

Ще раз увесь світ переконався: телефонні переговори за участю Дубинського, які відбулися 17 липня 2014 року і були оприлюднені тодішнім главою СБУ Валентином Наливайченком, - не липові. Ці висновки підтвердив у своїй доповіді і Bellingcat.

Нагадаємо, у 2014 році СБУ під керівництвом Валентина Наливайченка знадобилося менше доби, щоб розкрити злочин бандитів, які збили пасажирський літак Malaysia Airlines 17 липня 2014 року. 19 липня 2014 року відомство оприлюднило знімки пересування системи "Бук-М1" територією, що контролювалася на той час бойовиками. Були також зафіксовані переговори бандитів, які миттєво стали надбанням громадськості.

"Мої професійні, патріотичні та самовіддані колеги в СБУ зробили все, щоб зібрати докази та інформацію, яка підтвердила, що установку привезли з Росії за день до катастрофи і повернули вночі після того, як збили лайнер. Ми змогли вказати навіть точку ймовірного пуску - в районі міста Торез", - наголошував Наливайченко у вересні 2016-го.

На тлі цих заяв, незрозумілою виглядає постійна тиша з боку представників політичного і військового керівництва України. Здавалося б, після оголошення всіх цих висновків, які, фактично, є обвинувальним вироком для Кремля повідношенню, офіційна влада мала буже давно висловити свою принципову позицію і назвати речі своїми іменами: Росія - країна-агресор, яка загубила вже мільйони життів.