У Швеції після зіткнення зі зграєю птахів розбився винищувач

Винищувач ВПС Швеції Jas 39 Gripen розбився у вівторок в результаті зіткнення зі зграєю птахів.

Інцидент стався о 9.41 в регіоні Блекінге на південному сході Швеції, повідомляє сайт Сил оборони Швеції.

"Після зіткнення з птахами у пілота виникли проблеми з управлінням літака. Пілот дійшов висновку, що аварійна посадка неможлива, і катапультувався. І літак, і пілот приземлилися у лісі на півночі Блекінге", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стан пілота задовільний, він перебуває у лікарні.

Рятувальні служби були спрямовані й на місце падіння літака, однак з’ясувалося, що він упав у важкодоступному місці. Місцевим жителям рекомендують не заходити в місця можливого падіння винищування через ризик розлиття палива і пожежі.