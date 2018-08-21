У Швеції після зіткнення зі зграєю птахів розбився винищувач
Інцидент стався о 9.41 в регіоні Блекінге на південному сході Швеції, повідомляє сайт Сил оборони Швеції.
"Після зіткнення з птахами у пілота виникли проблеми з управлінням літака. Пілот дійшов висновку, що аварійна посадка неможлива, і катапультувався. І літак, і пілот приземлилися у лісі на півночі Блекінге", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, стан пілота задовільний, він перебуває у лікарні.
Рятувальні служби були спрямовані й на місце падіння літака, однак з’ясувалося, що він упав у важкодоступному місці. Місцевим жителям рекомендують не заходити в місця можливого падіння винищування через ризик розлиття палива і пожежі.
Як повідомляв iPress.ua, у Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.
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