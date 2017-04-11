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У Швеції поліція впіймала зловмисників, які грабували вантажівки на ходу, - ВІДЕО

Аби затримати "стрибучих злочинців", поліція розробила спеціальний план
У Швеції поліція впіймала зловмисників-каскадерів, які на ходу грабували автомобілі.
У Швеції поліція впіймала зловмисників, які грабували вантажівки на ходу, - ВІДЕО Фото: скріншот

До швецьких правоохоронних органів звернулася поштова компанія PostNord Sverige. Зі слів її співробітників, цінні речі "зникали" з вантажівок саме під час транзиту. Тож поліцейські встановили камери спостереження всередині салону, повідомляють ABC News.

Таким чином викрили банду зухвалих злочинців, які не один місяць промишляли на дорогах. До її складу входили четверо чоловіків. Вони впритул під'їжджали до вантажівки на легковому авто. Через люк в даху вилазили на капот, а вже з нього перестрибували у салон фури. І все це робили на швидкості понад 80 км/год.

Аби затримати "стрибучих злочинців", поліція розробила спеціальний план. Тож зловмисників затримали "на гарячому" під час пограбування автомобіля-приманки.

Нагадаємо, що в центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".

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04 11 2017 16:59
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