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У Швеції пожежі від Полярного кола до Балтійського моря

Країна просить допомоги ЄС
Швеція попросила ЄС направити більше пожежних літаків, щоб допомогти в боротьбі з лісовими пожежами, які продовжують вирувати по всій країні.
У Швеції пожежі від Полярного кола до Балтійського моря Фото: thelocal.se

Італія відправила 13 осіб і два літаки Canadair CL-415, кожен з яких може перевозити 6000 літрів води за один раз, повідомляє The Local.

Також шість пожежних вертольотів надала Норвегія.

МНС Швеції просить направити більше літаків, а також вертольоти, щоб допомогти погасити пожежі, які ще не знаходяться під контролем.

Станом на середу були зафіксовані 44 різних пожежі по всій країні, в деяких районах жителів попросили виїхати з метою безпеки.


Фото: thelocal.se

"Зараз основна увага приділяється пожежогасінню з літаків, і ми побачимо, як ми можемо використовувати їх найкращим і ефективним способом протягом дня", - сказала представник МНС Брітта Рамберг.

Шведське міністерство з надзвичайних ситуацій почало повертати персонал з відпусток, для гасіння пожеж залучають армію.

Нагадаємо, що в Норвегії через лісові пожежі скасували низку залізничних рейсів, що призвело до серйозних транспортних затримок.

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19 07 2018 12:19
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