У Швеції пожежі від Полярного кола до Балтійського моря

Швеція попросила ЄС направити більше пожежних літаків, щоб допомогти в боротьбі з лісовими пожежами, які продовжують вирувати по всій країні.

Італія відправила 13 осіб і два літаки Canadair CL-415, кожен з яких може перевозити 6000 літрів води за один раз, повідомляє The Local.

Також шість пожежних вертольотів надала Норвегія.

МНС Швеції просить направити більше літаків, а також вертольоти, щоб допомогти погасити пожежі, які ще не знаходяться під контролем.

Станом на середу були зафіксовані 44 різних пожежі по всій країні, в деяких районах жителів попросили виїхати з метою безпеки.



Фото: thelocal.se

"Зараз основна увага приділяється пожежогасінню з літаків, і ми побачимо, як ми можемо використовувати їх найкращим і ефективним способом протягом дня", - сказала представник МНС Брітта Рамберг.

Шведське міністерство з надзвичайних ситуацій почало повертати персонал з відпусток, для гасіння пожеж залучають армію.