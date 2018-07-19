У Швеції пожежі від Полярного кола до Балтійського моря
Італія відправила 13 осіб і два літаки Canadair CL-415, кожен з яких може перевозити 6000 літрів води за один раз, повідомляє The Local.
Також шість пожежних вертольотів надала Норвегія.
МНС Швеції просить направити більше літаків, а також вертольоти, щоб допомогти погасити пожежі, які ще не знаходяться під контролем.
Станом на середу були зафіксовані 44 різних пожежі по всій країні, в деяких районах жителів попросили виїхати з метою безпеки.
Фото: thelocal.se
"Зараз основна увага приділяється пожежогасінню з літаків, і ми побачимо, як ми можемо використовувати їх найкращим і ефективним способом протягом дня", - сказала представник МНС Брітта Рамберг.
Шведське міністерство з надзвичайних ситуацій почало повертати персонал з відпусток, для гасіння пожеж залучають армію.
Нагадаємо, що в Норвегії через лісові пожежі скасували низку залізничних рейсів, що призвело до серйозних транспортних затримок.
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