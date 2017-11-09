У Швеції розпочалися наймасштабніші за 20 років військові навчання
Швеція, яка не входить до НАТО, заявила, що військові навчання посилять здатність країни витримати потенційний напад. Збройні сили підкреслюють, що це не навчання НАТО, а навчання національних збройних сил.
При цьому на двотижневі маневри приїхали військовики з країн НАТО – США, Франції, Естонії, Литви, Норвегії, а також Фінляндії, яка не є членом Альянсу. У навчаннях беруть участь 20 тисяч вояків, - повідомляє SverigesRadio.
Відзначається, що участь іноземних військових дозволить Швеції практикувати змогу залучення і підтримки іноземних військ.
Навчання в Швеції почалися за три дні до початку масштабних спільних військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017".
Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.
Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.
Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.
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