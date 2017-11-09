У Швеції розпочалися наймасштабніші за 20 років військові навчання

У навчаннях Aurora-17 буде задіяно 20 тисяч військовиків

У Швеції розпочалися військові навчання Aurora-17 - найбільші військові маневри в країні за 20 років.

Швеція, яка не входить до НАТО, заявила, що військові навчання посилять здатність країни витримати потенційний напад. Збройні сили підкреслюють, що це не навчання НАТО, а навчання національних збройних сил.

При цьому на двотижневі маневри приїхали військовики з країн НАТО – США, Франції, Естонії, Литви, Норвегії, а також Фінляндії, яка не є членом Альянсу. У навчаннях беруть участь 20 тисяч вояків, - повідомляє SverigesRadio.

Відзначається, що участь іноземних військових дозволить Швеції практикувати змогу залучення і підтримки іноземних військ.

Навчання в Швеції почалися за три дні до початку масштабних спільних військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017".

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.