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У Швеції школяр погрожував відкрити стрілянину у школі

Прокуратура кваліфікувала справу як "підготовку до вбивства", неповнолітнього затримали і утримують під вартою
На півдні Швеції евакуювали дві школи після жарту одного з учнів про масову стрілянину.
У Швеції школяр погрожував відкрити стрілянину у школі Фото: АР

Хлопець погрожував вчинити стрілянину у школі міста Бромелла на півдні Швеції на сторінці у соціальній мережі. Поліції повідомили про допис школяра у середу ввечері. Про це повідомляє The Local.

У четвер учні двох шкіл були відправлені додому, будівлі лишалися закритими решту дня.

Загалом у двох школах навчаються близько 500 учнів, 140 з них у середній школі, яким хлопець загрожував безпосередньо. Поліція вирішила евакуювати другу школу, оскільки вона є "сестринською" по відношенню до першої.

Прокуратура кваліфікувала справу як "підготовку до вбивства", неповнолітнього затримали і утримують під вартою.

Крім того, поліція провела обшуки у школах на предмет доказів підготовки злочину, однак нічого не виявила. Правоохоронці припускають, що йдеться про порожні погрози з метою налякати людей.

Нагадаємо, на початку вересня у підмосковській школі в Івантєєвці підліток влаштував стрілянинуЗа даними правоохоронців, порушник спочатку розкидав в класі димові шашки, після чого вистрелив з пневматичної зброї.

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26 10 2017 18:48
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