У Швеції школяр погрожував відкрити стрілянину у школі
Хлопець погрожував вчинити стрілянину у школі міста Бромелла на півдні Швеції на сторінці у соціальній мережі. Поліції повідомили про допис школяра у середу ввечері. Про це повідомляє The Local.
У четвер учні двох шкіл були відправлені додому, будівлі лишалися закритими решту дня.
Загалом у двох школах навчаються близько 500 учнів, 140 з них у середній школі, яким хлопець загрожував безпосередньо. Поліція вирішила евакуювати другу школу, оскільки вона є "сестринською" по відношенню до першої.
Прокуратура кваліфікувала справу як "підготовку до вбивства", неповнолітнього затримали і утримують під вартою.
Крім того, поліція провела обшуки у школах на предмет доказів підготовки злочину, однак нічого не виявила. Правоохоронці припускають, що йдеться про порожні погрози з метою налякати людей.
Нагадаємо, на початку вересня у підмосковській школі в Івантєєвці підліток влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, порушник спочатку розкидав в класі димові шашки, після чого вистрелив з пневматичної зброї.
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