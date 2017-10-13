CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції сталася стрілянина,четверо людей поранено
Проводиться опитування свідків, поліцейські шукають зброю, з якої був відкритий вогонь
Фото: Fredrik Sandberg / TT
Четверо постраждалих госпіталізовані. Стрілянина сталася в центральній частині міста. На місці події працюють слідчі органи, - повідомляє The Telegraph.
Проводиться опитування свідків, поліцейські шукають зброю, з якої був відкритий вогонь. Також зазначається, що ніхто з підозрюваних не заарештований. У поліції заявили, що інцидент не розслідується як теракт.
Раніше, у центральному районі Стокгольма озброєний ножем чоловік напав на патруль поліцейських та поранив одного з правоохоронців у шию.
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13 10 2017 08:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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