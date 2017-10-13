У Швеції сталася стрілянина,четверо людей поранено

Проводиться опитування свідків, поліцейські шукають зброю, з якої був відкритий вогонь

На півдні Швеції в місті Треллеборге в результаті стрілянини постраждали чотири людини.

Четверо постраждалих госпіталізовані. Стрілянина сталася в центральній частині міста. На місці події працюють слідчі органи, - повідомляє The Telegraph.

Проводиться опитування свідків, поліцейські шукають зброю, з якої був відкритий вогонь. Також зазначається, що ніхто з підозрюваних не заарештований. У поліції заявили, що інцидент не розслідується як теракт.

Раніше, у центральному районі Стокгольма озброєний ножем чоловік напав на патруль поліцейських та поранив одного з правоохоронців у шию.