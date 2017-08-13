У Швеції в будинку профспілок сталася стрілянина: троє постраждалих

В результаті стрілянини в третьому за величиною місті Швеції Мальме постраждали троє людей.

Двоє чоловіків 20 і 25 років відповідно були доставлені в лікарню у важкому стані. Третій постраждалий - підліток, його госпіталізували з незначними травмами, повідомляє Sydsvenskan.

За даними видання, чоловік вбіг на вечірку до банкетної зали, де відпочивали десятки людей. За словами очевидців, він запитав: "Хто вдарив мого брата?". А потім почав стріляти у гостей заходу. Нападник зник відразу після події. Очевидці стверджують, що чули близько шести пострілів.

Поліція кваліфікує подію як замах на життя або умисне вбивство. Версію теракту не розглядають. Співробітники правоохоронних органів оточили територію навколо будівлі.

Sydsvenskan пише, що перед стріляниною біля входу до зали сталася бійка між щонайменше двома людьми. Крім того, видання зауважує, що нападник не був запрошеною особою, його попросили піти, що і спровокувало конфлікт.